Ex-vriend Bianca van Es langer vast

Bianca van Es werd gevonden in haar appartement aan de Luntershoek in Rotterdam-Zuidwijk. Foto: MediaTV

De Barendrechter die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van zijn ex-vriendin Bianca van Es blijft nog zeker twee weken in voorarrest. De rechter-commissaris heeft ook besloten dat de man alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De 29-jarige verdachte is maandag voorgeleid. De politie pakte hem vorige week donderdag op. Toen is ook zijn huis doorzocht.

De man kwam in beeld na de vondst van het lichaam van Bianca van Es op 30 november. Zij lag in haar appartement aan de Luntershoek in Rotterdam-Zuidwijk. Haar kind, een peuter, was toen bij haar.

Buurtbewoners zeggen dat de 29-jarige moeder in het verleden geregeld is mishandeld door de verdachte. De politie doet met twintig rechercheurs onderzoek naar de zaak.