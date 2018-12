Angel (8) weet het zeker: 'Ik ga later bij Holiday on Ice werken'

Haar dagen zijn niet alleen gevuld met school en huiswerk, maar ook met heel veel trainen. De 8-jarige Angel Delevaque uit Dordrecht is een schaatstalent. Ze traint zes keer per week om bij de top te behoren.

Op haar vierde namen haar ouders haar mee naar de schaatsbaan. Het leek ze leuk om in de winter met dochter Angel het ijs op te kunnen. "Om die reden deden we een cursus", vertelt haar moeder Irina.

Meteen na de cursus vroegen de trainsters of Angel niet vaker bij Kunstrijvereniging De Drechtsteden wilde komen schaatsen. Ze pakte alles snel op en bleek talent te hebben. Het veranderde het leven van het jonge meisje drastisch.

Gewoon naar school

Ze gaat nog wel gewoon naar school, net zoals haar leeftijdsgenootjes. Maar op sommige dagen begint ze later en op andere dagen gaat ze eerder weg. Vanuit de gemeente heeft Angel de status 'topsportster' gekregen en de school moet haar daardoor tijd geven om te sporten.

Meteen uit school rijdt Angel met haar vader of moeder naar de schaatsbaan op de Sportboulevard in Dordrecht. Hier sport ze zes dagen per week. Ze heeft niet alleen schaatsles, maar ook spinning en bijvoorbeeld fysio. Alles om het jonge talent naar de top te begeleiden.

Internationale wedstrijd

Vorige week vloog het gezin naar Hongarije. Daar deed Angel mee aan haar eerste internationale wedstrijd. Ze werd derde en is ontzettend trots op haar prestatie.

"Maar we krijgen ook wel eens commentaar", vertelt moeder Irina. Angel heeft minder tijd voor vriendinnetjes en andere leuke dingen die leeftijdsgenootjes bezighouden.

"Als ze bijvoorbeeld wordt uitgenodigd voor een feestje, vragen we aan haar of ze naar het feestje wil of wil schaatsen. Dan zegt ze dat ze wil schaatsen. En zolang zij het leuk vindt, staan wij erachter."

Op dit moment verdient de kunstschaatster nog geen geld met haar sport. De lessen, outfits en schaatsen kosten de ouders juist duizenden euro's per jaar. Als het aan Angel ligt, betaalt deze investering zich wel uit in de toekomst: zij wil naar de Olympische Spelen en daarna werken voor Holiday on Ice.