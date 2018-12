Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Pin-up verkiezing in Rotterdam: "Een beetje sexy mag wel" Een van de pin-up modellen. De stijl is uit de jaren '40- '50.

Vivian Kramer, eigenaresse van de Sugarcoated Salon in Rotterdam, is begonnen met de organisatie van een verkiezing van Miss Pinup Benelux. In januari 2019 zullen de voorrondes starten. Kramer werd zelf twee jaar geleden derde in een pin-upverkiezing in Las Vegas.

Pin-upmodellen dragen een kledingstijl uit de jaren 40-45, vaak met een sexy uitstraling. “Het is super vrouwelijk, dus curves mogen, is zelfs een pre”, legt ze uit. “Zoiets benadruk je eerder dan dat je dat weg wil poetsen. Make-up is aanwezig, felgekleurde lippenstift bijvoorbeeld. Het is meestal iemand die niet wegblendt in de samenleving.” Ze vervolgt: “Een beetje pittig en een beetje sexy mag wel, maar vooral met heel veel humor en zelfspot. Het liefst is het een pin-up met een moderne twist eraan, wat je eigen karakter weerspiegelt.” Kramer is fan van de pin-up. “Een verkiezing zoals in Las Vegas is er nu niet voor Nederland en België. Ik vond dat een hele toffe ervaring. Dat wil ik graag ook aan andere dames meegeven.” De wedstrijd gaat komend jaar van start. Dames die mee willen doen, kunnen zich nu al opgeven. In januari gaat Kramer samen met een paar juryleden de hele Benelux door op zoek naar de ultieme pin-up. In totaal zullen er twaalf dames door de jury worden gekozen, de dertiende wordt gekozen door het publiek. Deze pin-ups gaan door naar de eindfinale. De dames zullen vooral worden beoordeeld op hun karakter en attitude, minder dan op hoe ze eruit zien. De finale zal plaatsvinden in Rotterdam. De exacte locatie is nog niet bekend.