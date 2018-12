Deel dit artikel:













Pakketbezorger beroofd van auto en pakketjes

Een groepje van vier of vijf jongens heeft zondagmiddag rond 16:45 uur een pakketbezorger overvallen in de Loderstraat in Rotterdam-Schiebroek. De daders zijn nog spoorloos.

De koerier had al aangebeld om het pakketje af te leveren toen de jongens om hem heen kwamen staan en zijn spullen en autosleutels afpakten. Het groepje reed vervolgens weg met zijn Volkswagen Caddy. De bezorger is opgevangen door de bewoners van het huis waar hij het pakketje moest bezorgen. Het bestelbusje is later leeg teruggevonden op het Meijersplein-Zuid. De politie is nog op zoek naar mensen die de daders hebben gezien.