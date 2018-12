Wick Bornet Havenman van het Jaar 2018

Wick Bornet is de nieuwe Havenman van het jaar. De oud-directeur van stuwadoorsbedrijf Zeehavenbedrijf Dordrecht (ZHD) Stevedores is unaniem gekozen door de Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar.

De onderscheiding voor Bornet komt nadat ZHD Stevedores geld stak in een nieuwe locatie in de Dordtse haven. Daarmee gaf het bedrijf de haven een impuls, zegt de jury.

Het familiebedrijf is gespecialiseerd in de op- en overslag van droge bulkproducten, stukgoed, staal en containers, voornamelijk in Dordrecht en Moerdijk.

Wick Bornet werkt sinds 1974 voor het bedrijf. In 1990 volgde hij zijn vader op als directeur. Inmiddels heeft hij de leiding overgedragen aan zijn zoon Alain Bornet, maar hij is zelf nog altijd actief voor ZHD Stevedores.

Bornet krijgt de prijs op 14 januari 2019 uit handen van de Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar. De stichting bestaat onder anderen uit een bestuur van vier voormalige leden van Havenpersclub Kyoto en de drie laatst gekozen Havenmannen. Het is de 38ste keer dat de prijs wordt uitgereikt.