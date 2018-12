Deel dit artikel:













Tavares heeft grote ambities na Ahoy: 'Volgend jaar titel' Luis Tavares

Kickbokser Luis Tavares vocht zaterdagavond, na maanden voorbereiding, tegen de Let Artur Gorlov in Ahoy. Het betekende de terugkeer van het Rotterdamse licht-zwaargewicht bij vechtsportbond Glory. En Tavares won, al was het nipt, 'by split decision'.

Gorlov toonde zich een taaie opponent, maar hoewel de zege zwaarbevochten was, heeft Tavares niets aan zelfvertrouwen ingeboet. Voor 2019 zijn zijn plannen helder: 'Volgend jaar ga ik voor de titel.' In Ahoy was de Belgische Marokkaan Jamal Ben Saddik de grote winnaar bij het toernooi onder de zwaargewichten, ondanks de gebroken rechterhand die hij opliep in de eerste ronde van de finalepartij tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi.