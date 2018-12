Burgemeester niet blij met dumpen afval voor Dordts Stadskantoor

"Een onsmakelijke actie, ook al begrijp ik dat mensen in de omgeving van het Leger des Heils de overlast helemaal zat zijn." Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht is duidelijk in zijn reactie op het dumpen van afval voor de deur van het Stadskantoor.

Maandag in alle vroegte gooiden bewoners van het Kasperspad afvalzakken voor de deur van het Stadskantoor aan de Spuiboulevard. Ze hadden de troep de afgelopen dagen verzameld in hun buurt. De actie is een protest tegen de uitbreiding van het Leger des Heils aan het Kromhout.

Bewoners raapten flesjes bier, afhaalmaaltijden, zakjes, een oud matras. "Het is een hele berg", zegt actievoerder Klaas de Vries. "Ondanks dat het Leger des Heils in de buurt is, slapen hier geregeld mensen buiten in de bosjes."

Dubbele diagnose

Om te benadrukken dat de buurt de overlast van de zwervers zat is, gooiden ze het afval voor de deur van het Stadskantoor. "Het zijn niet meer de zwervers van vroeger uit de tijd van majoor Bosshardt, maar het zijn vaak klanten met een dubbele diagnose", zegt Klaas. "Ze zijn bijvoorbeeld én verward én verslaafd."

Volgens Klaas veroorzaken zij veel overlast in de buurt. "Er zijn zelfs mensen voor verhuisd. Laatst is iemand bij de nek gegrepen en liep er iemand met een mes bij een bewoner de keuken in. Dat soort taferelen spelen zich al jaren af bij ons in de buurt."

Optreden

Voor burgemeester Kolff zijn de signalen niet nieuw: "We weten dat de mensen in die buurt overlast ervaren en we doen er alles aan om dat te beperken. De gemeente doet dat met politie, de mensen van Handhaving en het Leger des Heils zelf."

Volgende week sluit de dagopvang aan de Dubbeldamseweg Zuid. De daklozen verhuizen dan naar het Kromhout, waar nu ook al de nachtopvang zit. Burgemeester en wethouders hebben al gezegd, dat ze die verhuizing niet tegenhouden. Het bestemmingsplan staat de uitbreiding toe en de gemeente en het Leger des Heils verwachten juist minder overlast voor de buurt.

Rondzwerven

De bewoners vrezen juist dat de overlast alleen maar erger wordt. "Uitbreiden naar dagopvang betekent meer cliënten", legt Klaas uit. "We zien ook nauwelijks dat het Leger des Heils zoden aan de dijk zet. Als ze onderdak krijgen en ze 's ochtends weer de deur uit worden gezet, gaan ze vervolgens door de buurt rondzwerven."

De bewoners in de omgeving van het Leger des Heils zien liever dat de daklozenopvang gedecentraliseerd wordt. "Niet alles op één hoop in één volksbuurtje bij elkaar proppen. Dat is vragen om ellende."

Gemeenteraad

Dinsdagavond gaan de actievoerders inspreken bij een commissievergadering van Dordtse raadsleden. "Wij gaan daar nogmaals ons zegje doen en hopen dat er echt iets aan deze ellende gedaan wordt."