Nieuwe beelden verdachten dodelijke schietpartij Rechthuislaan Rechthuislaan op de avond van de schietpartij op Katendrecht (Foto MediaTV)

De politie komt dinsdag in het tv-programma Opsporing Verzocht met nieuwe beelden van de schietpartij eind oktober op de Rechthuislaan in Rotterdam-Katendrecht. Op de video is het schieten te zien waarbij de 32-jarige Darion Alberto om het leven kwam.

Het is de derde keer dat Opsporing Verzocht aandacht besteedt aan de fatale schietpartij. Sinds de vorige keer hebben agenten de omgeving van de Rechthuislaan en de Schulpweg uitgekamd. Aan de Schulpweg werd later de vluchtscooter van de daders teruggevonden. Ook zijn allerlei mensen gehoord. Lees ook: Fatale schietpartij Katendrecht opnieuw in Opsporing Verzocht Begin november toonde de politie ook al beelden van de schietpartij. De video die dinsdag te zien zal zijn, is vanuit een andere hoek gefilmd. Ook zijn de daders zonder helm te zien op het Schulpplein. Bij de schietpartij eind oktober zijn tientallen kogels afgevuurd. Naast het slachtoffer werden vier geparkeerde auto's geraakt. Ook vloog een kogel een café binnen. De politie houdt er rekening mee dat de dood van Alberto een 'vergismoord' is. Lees ook: Man overleden na schietpartij op Katendrecht