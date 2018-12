Stagiaire Boijmans krijgt tatoeage van Rubens op haar rug

Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam wordt donderdagavond voor even gebruikt als tattoo studio. Middenin de tentoonstelling 'Pure Rubbens' krijgt de 21-jarige Jaimy van der Deijl een interpretatie van één van de werken van de schilder Peter Paul Rubens op haar rug getatoeëerd.

Tattoo-artist Lizer van Hattem heeft de eer om deze bijzondere tatoeage te zetten. Het gaat om de 'Drie nimfen met de hoorn des overvloeds', die Rubens tussen 1625 en 1628 maakte.

De tatoeage die Van Hattem gaat zetten, maakt deel uit van 'Rubens X', een cross-overprogramma van het museum waarin hedendaagse artiesten de verhalen van Rubens in een modern jasje steken.

Van Hattem gaat een eigen invulling geven aan de tatoeage. "Hij heeft het werk gezien en bestudeerd. Dat heeft hij vertaald naar zijn eigen stijl", legt Van der Deijl uit.

Van der Deijl is stagiaire bij Boijmans van Beuningen. Toen zij hoorde van de plannen om Van Hattem naar het museum te halen voor een tattoo-opdracht, stond ze meteen vooraan. "Voor mij is dit echt een buitenkansje", zegt Van der Deijl, die al meer tatoeages op haar lichaam heeft. "Het werk van Van Hattem volg ik al jaren."

Er is al een begin gemaakt met het werk, dat op de rug van Van der Deijl komt. De tatoeage komt over haar hele rug. "Ik heb al een uurtje of zes à acht erop zitten", vertelt Van der Deijl, die een tatoeage in het zwart-wit krijgt.