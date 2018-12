Gezochte man verstopt zich onder kinderbedje

Een 39-jarige man dacht zich in Papendrecht voor de politie te kunnen verstoppen onder een kinderbedje. Agenten waren naar hem op zoek omdat hij nog 64 dagen de cel in moest.

De vrouw des huizes deed zondag open voor de politie aan de Staringlaan. Zij zei dat de man al naar zijn werk was, maar de politie vertrouwde het niet en doorzocht het huis. Ze vonden de man onder de lattenbodem van het kinderbed van het dochtertje in huis.

De man zonder vaste woon- of verblijfplaats moest de cel in omdat hij een schadevergoeding niet had betaald die hem was opgelegd vanwege een niet nader genoemd misdrijf dat hij had gepleegd.