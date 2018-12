Opnieuw prijs voor Beau van Erven Dorens voor Rotterdam Project

Beau van Erven Dorens is uitgeroepen tot Omroepman van het Jaar. Hij krijgt de prijs van het mediavakblad Broadcast Magazine onder meer vanwege zijn programma Het Rotterdam Project waarin hij daklozen in de stad volgt.

Van Erven Dorens kreeg de prijs uit handen van Eva Jinek die het afgelopen jaar Omroepvrouw van het Jaar was. Hij won eerder dit jaar al de Gouden Televizier-Ring voor een van zijn programma's. Ook ontving hij diezelfde avond de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator.

Volgens het Broadcast Magazine legt Van Erven Dorens met zijn programma's niet alleen de vinger op de gevoelige plek, maar probeert hij ook daadwerkelijk iets te veranderen.

"De brallende entertainer en showman van weleer is een invoelende, activistische documentairemaker geworden met een enorme gunfactor. En dat is meer dan genoeg om zich Omroepman van het Jaar 2018 te mogen noemen."​

In 2015 stapte Van Erven Dorens over van SBS naar RTL, waar zijn programma's hoge kijkcijfers scoren. Hij maakte voor RTL Het Amsterdam en Rotterdam Project en Beau Five Days Inside.

In het Rotterdam Project krijgen vijf daklozen de kans om van de straat te komen. Ze krijgen hulp van Van Erven Dorens en het Leger des Heils.