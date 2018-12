Deel dit artikel:













Jacobs in FC Rijnmond: 'Vente heeft niet het niveau voor Feyenoord, Kökcü wel' Rob Jacobs in FCR

Orkun Kökcü maakte veel indruk bij zijn debuut voor Feyenoord, zondag tegen FC Emmen (1-4). Oud-trainer Rob Jacobs is in FC Rijnmond lovend over die aanvallende middenvelder, maar kritisch op de eveneens jeugdige spits Dylan Vente.

"Een groeibriljant laat het iedere week zien," begint Jacobs allereerst over Vente. "Hij speelt niet iedere week, dat komt ook omdat hij het niveau niet haalt. Kökcü deed dat wel. Ik heb nog nooit bij Feyenoord een jongen van 17 al zó goed zien spelen. Maar Vente kan niet mee op dit niveau." Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop heeft nog wel vertrouwen in de jonge aanvaller. "Ik proef dat hij gelijk wordt afgeschreven, dat vind ik te makkelijk. Ik zie wel iets in Vente. Hij heeft goede loopacties, overstapjes. Zondag was hij ongelukkig, maar hij moet meer spelen, bijvoorbeeld met een verhuur." Bekijk hierboven heel de uitzending met Rob Jacobs. Daar gaat hij nog verder in op Feyenoord, maar ook op Sparta, Excelsior en FC Dordrecht.