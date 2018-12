Deel dit artikel:













Brand in oplegger vol frisdrank op A27 Brandweer (Foto ANP)

Een trailer vol frisdrank is maandagavond in brand gevlogen op de A27 bij Lexmond. De chauffeur van de vrachtwagen is nagekeken door ambulancepersoneel omdat hij rook had ingeademd.

Het vuur is volgens de brandweer ontstaan bij de achteras van de oplegger, vermoedelijk vanwege een klapband. Zodra de chauffeur het snel in de gaten kreeg, koppelde hij de trailer los van de vrachtwagen. De brandweer heeft de vlammen geblust met schuim. Al die tijd was de rechterrijstrook dicht. Dat leidde tot een file van vier kilometer. Rijkswaterstaat stelde een omleiding in.