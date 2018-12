Deel dit artikel:













Aanleg glasvezelnetwerk in Rotterdam gestart Start van de aanleg van het Rotterdamse glasvezelnetwerk

Na een aantal mislukte pogingen moet het nu gaan lukken om Rotterdam aan de glasvezel te krijgen. Maandag ging in de Libellenstraat in Kralingen de eerste schop de grond in.

Oscar Kuiper, directeur van L2Fiber Rotterdam, het bedrijf achter de aanleg van het netwerk, spreekt van een flink project: "We praten over 295.000 woningen die allemaal 'verglaasd' moeten worden. We praten over een netwerk dat over vijf jaar pas klaar is." Er moet alleen al 2400 kilometer aan geultjes worden gegraven om de kabels in te leggen. Die kabels hebben bij elkaar een lengte van tussen de 200.000 en 300.000 kilometer. Thuiswerken Volgens wethouder Kathmann van Rotterdam heeft razendsnel internet via glasvezel de toekomst. "Steeds meer mensen werken thuis. Die hebben stabiel en altijd werkend internet nodig. Met glasvezel kunnen ook steeds meer mensen tot op latere leeftijd thuis blijven wonen." Volgens wethouder Kathmann van Rotterdam heeft razendsnel internet via glasvezel de toekomst. "Steeds meer mensen werken thuis. Die hebben stabiel en altijd werkend internet nodig. Met glasvezel kunnen ook steeds meer mensen tot op latere leeftijd thuis blijven wonen." "Daarnaast is het natuurlijk lekker makkelijk als meerdere mensen in één huis internet gebruiken, het internet het goed doet en steeds meer data kan verwerken", zegt Kathmann. ​Het Rotterdamse glasvezelnetwerk wordt een open netwerk waarop verschillende aanbieders hun diensten aan kunnen gaan bieden.