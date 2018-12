Oproep aan havenondernemers tegen files: 'Spreid het verkeer'

Bedrijven in de Rotterdamse Haven moeten meer doen om het verkeer beter over de dag te spreiden. Dat vinden Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, en Ronald Paul, directeur Infrastructuur Havenbedrijf Rotterdam.

"Ik snap de zorgen van de Rotterdammers dat de mobiliteit de komende jaren onder druk staat", zegt Paul. "Zeker gezien het grootschalige onderhoudsprogramma van de rijkswegen."

"Maar laten we niet vergeten dat er elke dag, op vrijdag na, file staat. Toch rijden er in de ochtendspits op vrijdag net zoveel auto's."

Vergaderen

Van Nieuwenhuizen vraagt zich af of er altijd om 09:00 uur 's ochtends vergaderd moet worden. "We moeten alle mogelijkheden die we hebben omarmen en samen aan de slag."

Files kosten de bedrijven in de haven handenvol met geld. Eerder is al besloten om die reden om knelpunten op de A15 aan te pakken. Maar het bedrijfsleven kan dus ook zelf meer doen, vinden Van Nieuwenhuizen en Paul.