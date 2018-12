Fietser berooft maaltijdkoerier in Rotterdam-Zevenkamp

Een maaltijdbezorger is maandagavond overvallen op de Zevenkampse Ring in Rotterdam. Het slachtoffer moest onder bedreiging zijn geld afgeven.

De overval gebeurde rond 20:00 uur ter hoogte van de Beerze. De dader was op de fiets. Hij bedreigde het slachtoffer en nadat hij zijn geld had, fietste hij weg in de richting van de Nieuwe Meer. De maaltijdbezorger bleef ongedeerd.

Afgelopen zaterdag werd nog een 16-jarige pizzabezorger overvallen op de Charley Tooropsingel in Rotterdam. Ook die dader zat op een fiets. Hij gebruikte een knuppel om zijn slachtoffer te bedreigen.