Avondwinkel overvallen in Rotterdam-Crooswijk

Twee mannen hebben een avondwinkel overvallen aan de Admiraal de Ruyterweg. De daders zijn er met geld uit de kassa vandoor gegaan.

De overvallers kwamen maandagavond iets na 20:00 uur uur binnen. Er was op dat moment alleen een medewerker in de zaak. De mannen bedreigden hem met een mes.

Een van hen sprong over de toonbank en deed een greep in de kassa. Daarna renden ze weg in de richting van de Vondelweg. De medewerker bleef ongedeerd. De politie heeft nog met een helikopter naar de daders gezocht, maar tevergeefs.