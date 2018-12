Uitslaande brand in huis in Hoogblokland

Uitslaande brand in Hoogblokland (Foto Instagram Politie_Alvi)

Brand in huis Hoogblokland (Foto ZHZActueel)

In een huis aan de Onderweg in Hoogblokland is brand uitgebroken. De vlammen slaan volgens de brandweer aan alle kanten uit het pand. Ook komt er veel rook vrij.

Het vuur begon in de schoorsteen, maar sloeg al snel over naar het dak. Mensen die in de omgeving van de Onderweg wonen moeten hun ramen en deuren gesloten houden.

De brand is vooral groot omdat de zolder van het huis vol met spullen stond. Die zijn in brand gevlogen en laten zich lastig blussen.

De brandweer laat rond 23.30 uur weten dat het vuur nog altijd wordt bestreden met een hoogwerker. Daarmee wordt een waterstraal door een gat in het dak gespoten. Het kan nog wel even duren voordat de brand helemaal uit is.

De bewoner van het huis was op tijd buiten. Hij heeft wel rook ingeademd en is daaraan behandeld door ambulancepersoneel. Hij is opgevangen door de buren.