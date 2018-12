Deel dit artikel:













Barendrecht en ASWH nemen afscheid van trainer

BVV Barendrecht heeft maandag trainer Albert van der Dussen op non-actief gesteld. De reden van het vertrek van de trainer is de tegenvallende plaats op de ranglijst; Barendrecht staat vijftiende in de tweede divisie. Assistenten Jermaine Sandvliet en Waren van Wattum nemen het over totdat er een nieuwe trainer is.

Ook bij derdedivisionist ASWH is er een wisseling van de wacht op komst. Trainer Cesco Agterberg zal aan het einde van het seizoen vertrekken bij de club uit Hendrik Ido Ambacht. De reden van het vertrek is een verandering in de werk- en privéomstandigheden van Agterberg.