'Aandeelhouders Stadion Feijenoord staan nog steeds achter Feyenoord City'

De Vereniging van Aandeelhouders Stadion Feijenoord (die 43 procent van de aandelen van het stadion bezit) staat nog steeds achter Feyenoord City, stelt voorzitter Conré Oostrom na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stadion Feijenoord. De vergadering werd gehouden rondom de plannen voor Feyenoord City. OMA-architect David Gianotten, Carl Berg (financieel directeur van Feyenoord City) en stadiondirecteur Jan van Merwijk waren aanwezig bij de vergadering.

"Primair zijn de aandeelhouders supporter en secundair aandeelhouder", begint voorzitter Oostrom. "Aan de ene kant heerst er emotie over De Kuip, maar rationeel begrijpen de aandeelhouders dat je verder moet. De financiële slagkracht van Feyenoord moet vergroot worden.

Dan moet je de best haalbare optie kiezen en het lijkt er nu op dat Feyenoord City het meest haalbaar is. Maar natuurlijk is het afwachten of de financiering rond komt en hoe de bouwkosten zijn. Maar voorop blijft staan dat de aandeelhouders een winnend Feyenoord willen zien en dat gaat eerder lukken in een groter en nieuw stadion. Het was een constructieve vergadering en ik denk dat de vragen van de aandeelhouders goed zijn beantwoord", zegt Oostrom.

Rollercoaster

Maar er zijn ook nog twijfels onder de aandeelhouders. Er werden tijdens de avond een aantal kritische vragen gesteld.

Aandeelhouders Gerard Vonk en Jan van de Velde (beiden zitten ze in De Kuip op vak C) hielden bijvoorbeeld gemengde gevoelens over aan de vergadering. "Ik voel me na al die stadionplannen een beetje grillig", begint Vonk. "Het is alsof je in de Efteling bent. Eerst ben je in het sprookjesbos, maar daarna kom je in een rollercoaster terecht. Na drie gewonnen wedstrijden wil je in dit geweldige stadion blijven, maar later denk je: we moeten wel door als club.

Op zo'n avond als deze wordt er veel taal gebruikt die de gemiddelde supporter niet begrijpt. Maar het is wel fijn dat je als simpele aandeelhouder wel hier mag zitten en mag meepraten. Het blijft mijn club. En geloof me: dat stadion komt er echt wel, dat is er wel doorheen."

Binnen twee jaar kampioen

Jan van de Velde blijft vooral realistisch. "Uiteindelijk gaat het er allemaal om wat er op het veld gebeurt. Ik wil gewoon dat mijn club binnen twee jaar weer kampioen wordt en zondag van Fortuna Sittard wint. Ik kom hier al vanaf mijn achtste. Toen verzamelde ik lege flesjes om mijn kaartje weer terug te verdienen en nu loop ik hier nog. Het is mijn club en ik hoop dat het goed gaat met mijn club. En als dat met dit plan is, dan moet dat gebeuren."

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stadion Feijenoord werden de statuten ook gewijzigd om de voorzitter van de Raad van de Commissarissen Cees de Bruin (72 jaar) langer aan te laten blijven. Ook gaf David Gianotten van OMA een inkijk in de plannen voor het stadion, presenteerde Jan van Merwijk het jaarverslag van het stadion en gaf Carl Berg toelichting bij de vernieuwde business case van Feyenoord City.