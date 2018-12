Deel dit artikel:













Duizel in het Park stopt op hoogtepunt Duizel in het Park. Foto: Floris Vink / Simple Studio

Festival Duizel in het Park stopt. Dat heeft de organisatie dinsdagochtend bekendgemaakt. Het evenement werd de afgelopen jaren in het eerste weekend van augustus in het Rotterdamse Vroesenpark gehouden.

Het festival bestond uit muziek, poëzie en literatuur voor alle leeftijden. De organisatie kreeg de programmering steeds moeilijker rond, onder meer door toenemende financiële risico's. Ook was het lastig om jaarlijks de juiste vergunningen te krijgen. Afgelopen zomer vond de tiende editie plaats van Duizel in het Park. "Daarna is met stichting Rotown Magic besloten om op dit hoogtepunt te stoppen", zegt de organisatie. Mogelijk keren bepaalde onderdelen van het festival op een andere manier terug. Rotown Magic doet hier onderzoek naar.

