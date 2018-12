Auto belandt in greppel langs N59

Op de N59 is dinsdagochtend een auto van de weg geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De auto belandde in een greppel, ter hoogte van Den Bommel.

De automobilist is door een omstander uit de wagen gehaald. De hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om de man te reanimeren. Ook een traumahelikopter is geland. De man is met een spoedtransport naar het Erasmus MC gebracht.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Het verkeer op de N59 loopt vertraging op als gevolg van het incident.