Ravage in flat Maassluis na explosie

Bewoners van een flat aan de Mozartlaan in Maasluis zijn maandagavond opgeschrikt door een enorme knal. In het portiek bleken brievenbussen door een explosie ernstig beschadigd.

Zeker dertig brievenbussen zijn verwoest. Wat de oorzaak is geweest, is nog onbekend. Mogelijk gaat het om zwaar vuurwerk dat is gebruikt om de brievenbussen uit elkaar te laten knallen.

"Het was een flinke klap", zegt Bas de Vries. "Ik heb niets gezien en daar baal ik van. Het is elke keer zo hier." De Vries denkt aan een kwajongensstreek. "Een andere vrouw heeft mensen zien wegrennen. Maar als je de perfecte persoon niet kan aanwijzen, heb je ook geen bewijs."



Bewoonster Dit van Duikeren noemt het "treurig", wat er maandagavond is gebeurd. "Het is asociaal, eerlijk waar. We zitten hier op de hoek, in een doodlopende straat. Zitten we gewoon in een pishoek of zo?", zegt ze verontwaardigd. "Wat een puinhoop hier."

Door de klap belandden meerdere brievenbussen verspreid door het portiek. Ook de post lag her en der verspreid. "De belangrijke post hebben we bij de mensen zelf gebracht", legt De Vries uit. "Ik hoop wel dat de brievenbussen snel gemaakt kunnen worden, want dit is niet de bedoeling natuurlijk."