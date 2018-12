Deel dit artikel:













Honkballer Van Mil aan de beterende hand Loek van Mil. Foto: ANP (Catrinus van der Veen)

Loek van Mil is aan de betere hand. De artsen in het ziekenhuis van Canberra in Australië hebben hem stabiel verklaard. De honkballer van Neptunus liep afgelopen weekend ernstig hoofdletsel op.

De 34-jarige Van Mil werd zondag, na 24 uur bewusteloos te zijn geweest, door een wandelaar gevonden in de wildernis. Volgens Australische media kwam hij bij het hiken met zijn hoofd tegen een rots. De Nederlandse honkbalbond meldt dat de interne bloedingen zijn gestopt, er geen operatie nodig is en dat hij snel het ziekenhuis zou kunnen verlaten. De werper kan inmiddels alweer rechtop zitten, praten, lachen en grappen maken, zoals de bond het omschrijft. Van Mil was in Canberra om met Brisbane Bandits tegen Canberra Cavalry te spelen. De Brabander speelt in Australië, omdat het honkbal in Nederland stil ligt in de winter.