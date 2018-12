Boek over geschiedenis van Rotterdamse limonadefabriek

Wie kent het limonademerk Sunrise nog? Het was echte Rotterdamse limonade. De fabriek zat van 1938 tot 1978 in Hillegersberg en Schiebroek. Dinsdag verschijnt een boek over de geschiedenis van Sunrise, geschreven door Marcel Hendriks.

Hendriks is de achterkleinzoon van de oprichter. Hij dook in de frisdrank-archieven, verzamelde verhalen van familieleden en sprak met oud-werknemers.



“We dronken thuis sloten Sunrise”, vertelt Marcel. “Limonade was een luxeproduct, als je schoolvriendjes mee naar huis nam vonden die dat geweldig. Zij kregen dat thuis alleen op zon-en feestdagen”, aldus de auteur van het boek.

Smakentest

Hij was al jaren van plan een boek te schrijven over de fabriek die bijna veertig jaar geleden dicht ging. “Er zat genoeg informatie in het archief.” Hendriks vertelt een anekdote over de betrokkenheid van de werknemers. “Er zijn veertien smaken gemaakt, die zijn allemaal in familie-en personeelsverband ontwikkeld. Iedereen werd dan naar het laboratorium geroepen en kon proeven. Er werd gevinkt welke smaak tot lekkerste werd verkozen.”

In 1979 sloot zijn vader de fabriek. Sunrise was ingehaald door fabrieken met literflessen. “Mensen wilden voor onze flessen van driekwart liter niet hetzelfde statiegeld betalen als voor een literfles. Dat soort dingen speelde en mijn vader besloot te stoppen. Ik was erbij toen hij het zijn personeel vertelde, het was heel emotioneel.”

Dinsdag is de presentatie van het boek "En voor mij een fles Sunrise!" van Marcel Hendriks in boekhandel Maximus in Rotterdam-Hillegersberg. Het boek is verkrijgbaar in de meest boekhandels in de regio Rijnmond en kost 24,95 euro.