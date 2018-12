AOV schuift Ruseler naar voren voor Schiedamse wethouderspost

Duncan Ruseler wordt, als de raad akkoord gaat, de nieuwe wethouder voor het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) in Schiedam. Hij volgt Catelijne de Groot op, die eind oktober vanwege privé-omstandigheden opstapte.

Ruseler is een geboren en getogen Schiedammer, zegt de partij. Hij begon zijn loopbaan als medewerker van de fractie Leefbaar en later als assistent van het college van burgemeester en wethouders in Schiedam.

Ruseler wordt naar verwachting eind volgende maand beëdigd. Hij krijgt de portefeuille Financiën, Cultuur, Archief, Dienstverlening en Duurzaamheid.