Makkelie VAR bij openingsduel WK voor clubteams

Danny Makkelie is aangewezen als videoscheidsrechter tijdens de openingswedstrijd van het WK voor clubteams in de Verenigde Arabische Emiraten. De Dordtenaar zal woensdagmiddag de Japanse scheidsrechter Ryuji Sato als VAR assisteren tijdens het duel tussen Al Ain en Team Wellington.

Aan het WK voor clubteams doen gastheer Al Ain alle kampioenen van de zes verschillende continenten mee. Namens Noord-en Midden: Amerika CD Guadalajara (Mexico), namens Afrika: Espérance S. de Tunis (Tunesië), namens Azië: Kashima Antlers (Japan), namens Europa: Real Madrid (Spanje), namens Zuid-Amerika: River Plate (Argentinië) en namens Oceanië: Team Wellington (Nieuw-Zeeland).,

Voor Makkelie is het de tweede keer dat hij actief is op het WK voor clubteams. In 2016 was hij in Japan onder meer actief als VAR bij de finale tussen Real Madrid en Kashima Antlers.