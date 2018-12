Kerstsferen bij RTV Rijnmond: Wensen gaan in vervulling en doe de kerstgroeten

RTV Rijnmond doet via al haar kanalen uitgebreid verslag van de Wensboom actie in de Koopgoot. Tijdens de actie laat de Koopgoot wensen van shoppers in vervulling gaan. RTV Rijnmond zendt van donderdag 13 december tot maandag 24 december de uitvoering van de wensen uit.

Wat wens jij uit de Koopgoot? Een nieuwe winterjas voor je buurvrouw, make-up voor je vriendin of een wekker voor je zoon? De Koopgoot laat in de decembermaand wensen van het winkelend publiek in vervulling gaan. Bij de balie in de Koopgoot is het mogelijk om van 7 tot en met 24 december 2018 je wens in een kerstbal te stoppen en deze in de Wensboom te hangen. De leukste en meest aandoenlijke wensen zullen in vervulling gaan.

RTV Rijnmond is erbij als de wensen in vervulling worden gebracht. Presentatrice Marcia Tap maakt items over hoe wensen in vervulling gaan. De Wensboom is van 13 tot en met 24 december te volgen via onder meer Radio Rijnmond, Rijnmond.nl en de Rijnmond-app.

Kerstgroeten

RTV Rijnmond is op woensdag 12 december ook in de Koopgoot aanwezig. Hier kunnen bezoekers voor de camera’s van RTV Rijnmond kerstgroeten doen aan familie, vrienden en kennissen. De kerstgroeten zullen eind december getoond worden op TV Rijnmond en de socialmediakanalen.