Manschot fluit Feyenoord-Fortuna Sittard

Jeroen Manschot is aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd van Feyenoord tegen Fortuna Sittard. Dat duel in De Kuip begint zondagmiddag om kwart voor vijf.

Excelsior krijgt in de uitwedstrijd tegen AZ te maken met scheidsrechter Martin van der Kerkhof. Vorig seizoen wisten de Kralingers nog knap met 2-0 te winnen in Alkmaar. AZ-Excelsior begint zaterdagavond 19:45 uur.

In de Keuken Kampioen Divisie fluit Sander van der Eijk het thuisduel van Sparta met Jong AZ. Jong FC Utrecht - FC Dordrecht wordt gefloten door Martin Pérez

Beker

Björn Kuipers is door de KNVB aangewezen als scheidsrechter voor het bekerduel van Feyenoord met FC Utrecht. De wedstrijd in de achtste finale van het bekertoernooi begint donderdag om 20:45 uur in De Kuip.