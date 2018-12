12-jarige Bas bespeelt stationspiano Rotterdam bij recordpoging voor goede doel

Ben je zaterdagochtend 22 december op Rotterdam Centraal? Loop dan even langs de stationspiano. De 12-jarige Bas Schipper uit Veendam geeft daar een concert om geld in te zamelen voor het Diabetes Fonds. Zijn zus Laura heeft diabetes type 1 en voor haar en alle andere mensen met diabetes wil Bas iets doen.

Rotterdam is één van de zestien steden die hij die dag aandoet. Overal speelt hij ongeveer een half uur. De muzikale treinreis van Bas begint ‘s ochtends om 06:00 uur op station Maastricht en eindigt na één uur 's nachts in Groningen.

In Rotterdam speelt hij op 22 december van 09:09 uur tot 09:42 uur.

De huidige recordhouder is Ernesto Dennis uit Hilversum. In 19 uur en 15 minuten speelde hij op alle zestien stationspiano’s in Nederland. Bas vertelt: “Het zou super zijn als het mij lukt om dit record te verbreken, maar nog belangrijker vind ik dat er aandacht komt voor de ziekte diabetes. Ik hoop dat er een medicijn komt zodat diabetes in de toekomst te genezen is.”