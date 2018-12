Toornstra snel weer inzetbaar voor Feyenoord, St. Juste twijfelgeval

Jens Toornstra heeft aan het uitduel met FC Emmen niet alleen hamstringklachten overgehouden. De middenvelder van Feyenoord wordt namelijk deze week geopereerd aan een duimbreuk, die hij ook in Drenthe heeft opgelopen.

Toornstra verliet het kunstgrasveld in Emmen zondag vroegtijdig, vanwege een hamstringblessure. Uit nader onderzoek is gebleken dat het om een lichte verrekking gaat. Feyenoord verwacht snel weer een beroep op Toornstra te kunnen doen.

Ook rechtsback Jeremiah St. Juste viel in de wedstrijd tegen Emmen uit. Hij heeft schouderklachten en het is nog onduidelijk of hij komende zondag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard weer inzetbaar is.