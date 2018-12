De elektrische deelscooter verovert Rotterdam

Rotterdam had al de deelfiets, de deelauto en nu ook de deelscooter. Precies twee maanden geleden zijn er 324 in de stad neergezet. Tot nu toe gaat het goed met de scooters.

Lloyd Drop van het bedrijf achter de deelscooters Felyx: "De 324 tweewielers hebben de eerste twee maanden allemaal overleefd. En in onze ogen met succes." Ongelukken, schades of problemen door lege accu's zijn er niet geweest.

Ninja's

Vooral dat laatste is bijzonder. Deze elektrische scooters parkeer je namelijk niet bij een lader. Annebel Eppinga is een gebruiker van de deelscooter en zegt: "Ik heb me zo vaak afgevraagd welke ninja's de accu's opladen, want ik ga altijd op een volle scooter weg. Hoe dan?!"

Drop legt uit dat het raadsel niet zo lastig is. "We hebben dag en nacht twee elektrische busjes rondrijden. Die busjes beschikken over dertig volle batterijen. Als de batterij van een scooter onder een bepaald percentage komt, gaat die scooter offline. Gebruikers zien hem dan niet meer. Wij krijgen een signaal dat de batterij bijna leeg is en wisselen de lege batterij om met een volle batterij uit het busje."

Neem de tijd

Voor iedereen die de scooters ook wil gebruiken, heeft Annebel nog wel een tip: "Het blijft een deelscooter, dus bereid je voor en neem de tijd. Je weet nooit of er een scooter in de buurt is. Vaak gaat het wel goed, gemiddeld loop ik drie à vijf minuten voor een scooter."

Om een deelscooter te gebruiken, download je de Felyx-app op je telefoon. In de app zoek je een scooter in de omgeving en reserveert hem. Automatisch verschijnt een looproute naar de scooter, een kind kan de was doen.

Een ritje kost dertig cent per minuut en Rotterdammers maken gretig gebruik van de tweewielers. Het gaat zelfs zo goed dat er meer vraag is dan aanbod. Felyx wil het aantal scooters daarom uitbreiden. Wellicht ook in een groter gebied.