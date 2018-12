Drie leeuwenwelpjes Blijdorp sterven kort na geboorte

Slecht nieuws voor Diergaarde Blijdorp. Leeuwin Bente, een van de Aziatische leeuwen, heeft in de nacht van maandag op dinsdag drie jongen geworpen. Die zijn echter kort na de geboorte overleden.

"We waren niet bij de bevalling dus weten niet precies wat er gebeurd is. Maar Bente is niet zo'n goede moeder. Ze weet niet goed wat ze met haar jongen aan moet. Eerdere nestjes waren ook niet succesvol grootgebracht", vertelt een woordvoerder.

Bij Aziatische leeuwen is het moeilijk om te zien of ze zwanger zijn."Op de onderbuik hebben ze een huidplooi. Daardoor is nog moeilijker dan bij gewone leeuwen te zien of een leeuwin drachtig is. We wisten dus niet dat Bente zou gaan bevallen."

Eerste ontmoeting

De dierentuin heeft gelukkig ook goed nieuws. De drie welpjes die in augustus werden geboren, hebben dinsdag voor het eerst kennis gemaakt met hun vader Aapel. "Moeder Lalana hield ze heel goed in de gaten en zorgde dat ze niet te dicht bij vader kwamen. Maar alles ging goed, we volgen ze met webcams."

De komende dagen blijven ze gezamenlijk in het binnen- en buitenverblijf. Dinsdagmiddag worden ze nog wel gescheiden tijdens het eten. Aapel kan nogal fel reageren als er eten in het spel is. Bij leeuwen is het gewoon dat het mannetje eerst eet en daarna de vrouwen.