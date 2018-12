Deel dit artikel:













Eredivisie start op 2 augustus, Eerste Divisie een week later Feyenoord won afgelopen jaar op de openingsdag de Johan Cruijff Schaal. Foto: ANP.

De eredivisie zal in het seizoen 2019-2020 starten in het eerste weekeinde van augustus. Op vrijdag 2 augustus wordt de openingswedstrijd gespeeld. De Keuken Kampioen Divisie begint een week later, op vrijdag 9 augustus.

De KNVB start al zo vroeg, zodat er minder midweekse speelrondes zijn. Ook denkt de voetbalbond dat het voordeel biedt aan de clubs die in de Europese voorrondes spelen. Uiteraard moet er ook rekening worden gehouden met het EK van 2020 De strijd om de Johan Cruijff Schaal is traditioneel een week voor de start van de competitie. In 2019 zal dat op zondag 28 juli zijn. Op vrijdag 24 mei wordt het seizoen afgesloten met de laatste play-offwedstrijden.