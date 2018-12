Bijzondere kerststalletjes in museum Schiedam

Wat hebben een bakker, trol en olifant met elkaar gemeen? Het antwoord is misschien verrassend. Bij sommige mensen staan deze figuren samen met Jozef, Maria en het kindeke Jezus in een kerststalletje.

Niet overal ter wereld ziet het kerststalletje er hetzelfde uit, blijkt bij de Kerststallenshow in het Stedelijk Museum Schiedam. In Peru gebruiken ze bijvoorbeeld een kalebas. In het binnenste uitgeholde deel van de pompoen zit het kerststalletje.

De kalebas is één van de tientallen unieke, handgemaakte kerststalletjes die van 15 december tot en met 6 januari 2019 gratis te zien zijn in het Schiedamse museum.

Kerststallen

De traditie van het kerststalletje gaat terug naar de middeleeuwen waar katholieke gelovigen het Christusverhaal op een zichtbare manier wilden vertellen.

Toen Jezus werd geboren stonden er nog geen kerststallen bij mensen thuis. In Nederland heeft dat bijna 1900 jaar geduurd. Iedere cultuur heeft inmiddels zijn eigen versie. In Zweden staan er vaak trollen in het kerststalletje. Elders rijden de drie Wijzen uit het Oosten op een paard, kameel en olifant.

De kerststalletjes in Schiedam komen uit de collectie van dr. Elisabeth Houtzager, voormalig directeur van het Centraal Museum in Utrecht. Ze verzamelde de unieke stukken tijdens haar verre reizen.