Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Carjacker ramt paal op N3 Foto: Politie

Een autodief in Dordrecht is niet ver gekomen met zijn buit. De 21-jarige man reed in de nacht van maandag op dinsdag met de politie op zijn hielen op de N3 tegen een paal, waarna agenten hem in de kraag konden grijpen.

De man had rond 01:30 uur op de S.M. Hugo van Gijnweg een 43-jarige vrouw uit haar auto getrokken. Zij was gestopt om haar auto te parkeren. De man sprong achter het stuur en reed weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de Galileilaan. Ze zetten de achtervolging in richting de N3. Daar verloor de man de macht over het stuur en botste tegen een betonnen paal. Hij probeerde nog weg te rennen, maar de politie was sneller.