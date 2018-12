Meesterwerken uit het Dordrechts Museum op weg naar de Verenigde Staten

Het Dordrechts Museum is druk met het inpakken van meer dan tachtig belangrijke werken uit de collectie. Van Goyens Gezicht op Dordrecht, de Rustende ruiters van Aelbert Cuyp en vele andere meesterwerken reizen in januari af naar Columbus in de staat Ohio.

Daar zijn ze vanaf februari te zien in de tentoonstelling Life in the Age of Rembrandt. Dutch Masterpieces from the Dordrechts Museum. Met deze tentoonstelling staat de collectie het komende half jaar in de schijnwerpers van het belangrijke Amerikaanse museum.



Het Dordrechts Museum werkte al eerder samen met dit museum: twee opvallende schilderijen van Monet en Pissarro waren het afgelopen jaar in Dordrecht te gast in de tentoonstelling Jongkind & vrienden.

Uitwisseling

De huidige samenwerking gaat echter verder. Het is een unieke kans om relatief onbekende werken van beroemde meesters naar Nederland te halen. Na Life in the Age of Rembrandt komt in het voorjaar van 2020 een groot aantal werken uit Columbus naar Dordrecht. Onder de titel Pioniers van de moderne schilderkunst worden schilderijen getoond van vernieuwers als Monet, Degas, Renoir, Cézanne, Matisse, Picasso en Braque, aangevuld met werk van Amerikaanse tijdgenoten.

De meeste schilderijen waren nog niet eerder in Nederland te zien. Daarnaast sluit deze toekomstige internationale tentoonstelling mooi aan bij de eigen collectie van het Dordrechts Museum.