Minder CO2-uitstoot in Rijnmond Kolencentrale

De uitstoot van het broeikasgas CO2 in het Rijnmondgebied is vorig jaar gedaald. Het gaat om een daling van 7,4 procent. Daarmee is het niveau terug op dat van vijf jaar geleden. De belangrijkste oorzaak is de sluiting van twee oude kolencentrales op de Maasvlakte in juli 2017.

De Milieudienst Rotterdam (DCMR) meldt de nieuwe cijfers in een rapport op haar site. Volgens een woordvoerder is nog niet te zeggen of de dalende lijn zich doorzet. "Het is te vroeg om dat te zeggen, dat weten we pas over een paar jaar." Ook de raffinaderijen van Shell en BP stootten vorig jaar minder koolstofdioxide uit. Dat had te maken met het groot onderhoud bij BP en een grote brand bij Shell waardoor de fabriek langere tijd stil lag. De afgelopen jaren was er in het Rijnmondgebied juist een stijging van de uitstoot van broeikasgas te zien. Die werd veroorzaakt door de ingebruikname twee nieuwe kolencentrales van Engie (2015) en Uniper (2016). Nederland telt nog vijf kolencentrales. De overheid wil die allemaal in 2030 sluiten. De uitstoot van broeikasgas gaat dan naar verwachting met vijftig procent omlaag.