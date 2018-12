Peter van der Velden interim-burgemeester Hoeksche Waard

Peter van der Velden (64) wordt de nieuwe burgemeester van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Het gaat om een tijdelijke klus, na de zomer gaat de fusiegemeente op zoek naar een opvolger voor vier jaar.

De burgemeestersvacature in de Hoeksche Waard ontstaat per 1 januari na het samengaan van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. De nieuwe gemeente telt ruim 85.000 inwoners, verdeeld over 17 kernen.

Van der Velden werkte in 2017 als waarnemend burgemeester in Dordrecht. Daarvoor was hij achtereenvolgens burgemeester van de gemeenten Nieuw-Ginneken, Rosmalen, Emmen, Bergen op Zoom en Breda.