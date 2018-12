Teveel herrie luchthaven bij Schiedam

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft bij Schiedam voor teveel geluidsoverlast gezorgd. Dat kwam door de aanhoudende oostenwind in de maanden mei, juni en juli, zo laat de directie weten. De luchthaven spreekt van een unieke situatie.

Mei was een uitzonderlijk warme maand . Dat kwam door hogedrukgebieden boven Noordwest-Europa. Die zorgden lange tijd voor een noordoostenwind. De wind dwong vliegtuigen om de landingsbaan van RTHA over Schiedam aan te vliegen.

Dat zorgde daar voor meer lawaai dan het wettelijk toegestane geluidsniveau in een meetjaar. De luchthaven heeft daarop begin juni bepaald dat zoveel mogelijk vanuit de kant van Lansingerland moest worden geland.

Oosten

Maar ook in juni en juli kwam de wind vaak uit het oosten, waardoor Schiedam meer dan anders last had van vliegtuiglawaai. RTHA schrapte een flink aantal trainingsvluchten van het leger en kustwachthelikopters. Ook werden oudere vliegtuigen zoveel mogelijk geweerd.

Dat kon niet voorkomen dat de geluidsnormen bij Schiedam uiteindelijk met achttien procent zijn overschreden. Maar, laat de luchthaven weten, als de resultaten van alle meetpunten bij elkaar worden opgeteld, dan blijft het totaal geproduceerde lawaai binnen de afgesproken grenzen.

Inspectie

De luchthaven denkt dat de kans dat volgend jaar weer zolang een oostenwind staat vrij klein is. Of de Inspectie Leefomgeving en Transport dat ook vindt, moet begin volgend jaar duidelijk worden. Dan wordt bekend of de inspectie de luchthaven een maatregel oplegt voor het lawaai bij het meetpunt in Schiedam.