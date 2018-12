Feyenoord over instromen voetbalpiramide: 'Gaan er serieus naar kijken'

Met de start van de kampioenspoule in de reservecompetitie dient zich mogelijk een kans aan voor Feyenoord om in te stromen in de voetbalpiramide. Daarvoor zijn de Rotterdammers nog wel afhankelijk van een aantal zaken. ''Mocht de kans zich voordoen, dan gaan wij er serieus naar kijken'', zegt Feyenoord-woordvoerder Raymond Salomon.

De KNVB laat weten dat de promotie vanuit de beloftencompetitie afhangt van de prestaties van Jong FC Volendam, Jong FC Den Bosch en Jong FC Groningen. Mocht Den Bosch geen kampioen worden van de hoofdklasse, dan promoveert er in ieder geval één team uit de beloftecompetitie naar de Derde Divisie. De Brabanders staan momenteel vierde op dertien punten van koploper RKAV Volendam.

Mochten Jong Groningen en Jong Volendam uit de derde divisie degraderen, dan komen er nog één of twee plekken vrij. Promoveert Den Bosch en blijven Jong Groningen en Jong Volendam in de derde divisie, dan is er geen plek voor een nieuw beloftenteam.

De KNVB gaat voorafgaand aan de kampioenspoule met alle clubs om de tafel zitten en zal daar later meer over bekend maken. ''Welke opzet je ook kiest, het gaat erom dat deze dienend is aan het eerste elftal van Feyenoord'', reageert Salomon. ''Daar moeten spelers, zowel de jeugd als spelers die van een blessure terugkeren, zo goed mogelijk klaar worden gestoomd.''

'Gaat nu ook goed'

In het verleden kreeg Feyenoord twee keer de kans om toe te treden tot de voetbalpiramide, maar zag daar tweemaal vanaf. De Rotterdammers kunnen nog niet zeggen of het daadwerkelijk ook in gaat stappen, als de mogelijkheid er is. ''Zonder te zeggen wat wij vinden wat de beste manier is, stellen wij vast dat het nu ook goed gaat. Getuige de recente voorbeelden met Nicolai Jørgensen en Jeremiah St. Juste, die in het tweede wedstrijdritme op konden doen.''

''Ook de jongere jongens als Wouter Burger en Orkun Kökcü maken veel vlieguren. Dat had met alleen een elftal in de Keuken Kampioen Divisie niet gekund. In de ideale wereld heb je als club zowel een elftal in de eerste divisie en in de beloftencompetitie. Maar daarvoor heb je én toestemming nodig, én het budget'', aldus Salomon namens Feyenoord.