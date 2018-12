Deel dit artikel:













Hockeyers in kwartfinale tegen India Jeroen Hertzberger (foto ANP)

De Nederlandse hockeymannen spelen op het WK in India in de kwartfinale tegen het gastland. De ploeg van Max Caldas won dinsdag eenvoudig in de kruisfinale met 5-0 van Canada.

Hockeyclub Rotterdam-speler Thijs van Dam was tweemaal trefzeker. Zijn clubgenoot Jeroen Hertzberger miste een strafbal op de stand van 1-0. In het imposante Kalinga Stadium hoefde de Rotterdamse doelman Pirmin Blaak tegen de Canadezen nauwelijks in actie te komen. Domper was nog wel een zware enkelblessure voor Sander de Wijn. Donderdag speelt Oranje tegen India.