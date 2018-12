Deel dit artikel:













Dordtse wijkagent mobiliseert hondeneigenaren Rex doet mee met het project Waaks Wijkagent en baasje van Rex wijkagent Martijn Otten

"Eigenlijk vragen we de eigenaren met hun hond om onze extra oren en ogen te worden", legt de Dordtse wijkagent Martijn Otten uit. Het zogeheten project 'Waaks' is al op diverse plekken in ons land opgestart. En nu begint Otten ook in zijn eigen wijk Het Reeland.

Hondeneigenaren uit de wijk zijn door Otten uitgenodigd om mee te doen en dat levert deze week meteen vijftien deelnemers op. "Ik loop toch vier keer per dag met Rex een rondje, dus het is een kleine moeite", zegt Fabio Manzione. In het parkje achter het stadion van FC Dordrecht knaagt Rex doodgemoedereerd een dikke tak door. "Ja, hij dwingt wel het nodige ontzag af", weet z'n baasje. "Hij kan het zonder politie wel af, maar dat is niet de bedoeling. Bij onraad moeten we 112 bellen." Otten erkent dat elke burger dat moet doen. "Veel mensen doen dat ook. Maar met het project 'Waaks' willen we mensen vooral bewust maken van waar ze op moeten letten en wanneer ze de politie kunnen inseinen." Dat juist hondeneigenaren hem gaan helpen is niet alleen omdat ze hun viervoeters toch al uit moeten laten, weet hij. "Doordat ze zo vaak buiten lopen kennen ze hun buurt goed en herkennen ze het veel sneller als er iets bijzonders aan de hand is." Samen met zijn collega Robert de Ruiter probeert Otten nog meer hondeneigenaren in de wijk te mobiliseren. Geïnteresseerden zijn donderdag 13 december vanaf 19.30 uur welkom op een informatieavond van de wijkagenten in zorgcentrum De Linde aan de Bankastraat.