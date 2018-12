CDA: Rotterdam The Hague Airport mag niet verder groeien

Rotterdam The Hague Airport mag niet verder groeien, maar moet eerder krimpen. Dat vindt CDA-raadslid René Segers-Hoogendoorn. "Er is geen ruimte voor. De vliegbewegingen van Schiphol en Rotterdam gaan nu al over elkaar heen en er zijn steeds meer klachten van bewoners."

Het Rotterdamse raadslid wil bij de minister aandringen op een snellere herziening van het luchtruim. "Zij moet bepalen hoeveel ruimte we in Nederland hebben voor vliegtuigen. En op basis van die norm moeten we het luchtruim opnieuw gaan indelen." Nu krijgt volgens Segers het economisch belang nog te vaak voorrang op dat van bewoners.

Lager vliegen

Richard Abbenhuis en Bé Bosman wonen in Schiebroek en merken dat er steeds lager gevlogen wordt. "Omdat het Schiphol-verkeer voorrang heeft op dat op Rotterdam, moet het Rotterdam-verkeer steeds lager vliegen en uitwijken. Daardoor wordt er ook meer over woonwijken gevlogen.

De bewoners die actief zijn voor 'Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast' (BTV) zegt dat er nu gemiddeld twee- of driehonderd meter over de huizen in Schiebroek wordt gevlogen. Abbenhuis: "Dat zorgt voor geluidsoverlast, maar ook voor gezondheidsklachten door de uitstoot van de vliegtuigen."

Klimaat

Naast klachten van bewoners komen ook de klimaatdoelen in gevaar, stelt Segers. "Als de luchtvaart in het huidige tempo blijft groeien, hebben we in 2040 de maximale CO2-uitstoot bereikt met alleen maar luchtvaart."

Segers wil later deze maand een vijf-puntenplan indienen in de gemeenteraad. Hij heeft goede hoop dat hij een meerderheid van de gemeenteraad achter zijn plannen krijgt. "Ik heb nu al steun van D66, GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren", zegt Segers.

Rotterdam The Hague Airport wil niet reageren op het voorstel van de CDA'er. Pas als de gemeenteraad over de initiatiefnota heeft gestemd komt er een reactie, zegt een woordvoerder.