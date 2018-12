Deel dit artikel:













Ambtsketen voor nieuwe gemeente Hoeksche Waard in de maak Pieter Jan in 't Veld in zijn werkruimte

Zilversmid Pieter Jan in 't Veld uit Oud-Beijerland maakt de ambtsketen voor de burgemeester van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Hij maakte er in zijn carrière al heel wat, maar op deze is hij extra trots.

"Het zou wat zijn als je ambtsketens maakt voor gemeenten door het hele land en dan die in je eigen achtertuin niet. Daarom was ik wel bijzonder blij met deze opdracht. Schitterend vind ik het", aldus In 't Veld. De opdracht kwam van De Maatschappij, een vereniging van ondernemers, bestuurders en mensen uit het onderwijs. De club doet de gemeente de ambtsketen cadeau. "We willen als vereniging verbinden en de ambtsketen doet dat op symbolische wijze ook", legt voorzitter Jack de Leeuw uit. "Het is de verbinding tussen de burgers en de burgemeester. Dus daarom vinden we het een toepasselijk cadeau." Geen zwaargewicht Er komt meer kijken bij het maken van zo'n ambtsketen dan je denkt. In 't Veld: "Hij moet zowel een man als vrouw passen, goed zichtbaar zijn op afstand en hij moet op verschillende soorten kleding passen. En het moet geen zwaargewicht om de nek zijn. Want burgemeesters dragen hem soms een aantal uur achter elkaar." Bij het maken wist de zilversmid uiteraard niet wie de ketting zou gaan dragen. Vanmiddag werd bekend dat Peter van der Velden de eerste zal zijn. Hij is vanaf 1 januari waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. De Leeuw en In 't Veld hopen de ambtsketen tijdens de eerste raadsvergadering op 2 januari te kunnen overhandigen. Dorpen

Alle dorpen van voor de herindeling in 1984 komen voor in de ketting: Goudswaard, 's-Gravendeel, Heinenoord, Klaaswaal, Maasdam, Mijnsheerenland, Nieuw-Beijerland, Numansdorp, Oud-Beijerland, Piershil, Puttershoek, Strijen, Strijensas, Westmaas, Zuid-Beijerland en Mookhoek. Een ambtsketen bestaat uit een borststuk, een rugstuk, schakels en een burgemeesterspenning. In 't Veld heeft daarvoor gebrand zilver gebruikt. "En dat verwijst naar de Hoeksche Waard van voor de bedijking, een moerassig gebied." Normaal gesproken pronkt op de burgemeesterspenning aan de ambtsketen ook het gemeentewapen. Maar die heeft de Hoeksche Waard niet. "Maar ik heb hem zo gemaakt dat ik die altijd later nog toe kan voegen."