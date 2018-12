Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Minister begint onderzoek naar handel in lichaamsdelen Erasmus MC Ziekenhuis Stockbeeld (Foto: Tom van Vark)

Minister De Jonge laat onderzoeken welke rol Nederland speelt in de in- en doorvoer van lichaamsdelen. Aanleiding is een uitzending van het tv-programma Nieuwsuur over de aankoop van hoofden en andere menselijke delen door onder andere het Erasmus MC in Rotterdam en het AMC.

De academische ziekenhuizen kopen de lichaamsdelen bij Amerikaanse leveranciers. Ze zijn nodig voor het anatomieonderwijs aan studenten, artsen en chirurgen. Volgens Nieuwsuur zouden de zogeheten body brokers vette winsten op de handel. Nabestaanden weten vaak niet dat de lichaamsdelen voor veel geld worden verkocht. CDA-Kamerlid Bruins Slot spreekt van "agressieve'' handel waaraan Amerikaanse bedrijven. Ze heeft haar partijgenoot De Jonge om onderzoek gevraagd.

Lees ook: Erasmus MC stopt inkoop lichaamsdelen uit VS na onderzoek media

De minister zegt dat er al een wet in de maak is die Nederlandse overledenen en nabestaanden voldoende beschermt. Maar om te voorkomen dat ons land straks doorvoerland wordt van lichaamsdelen naar andere landen die het minder goed hebben geregeld, moet de douane mogelijk strenger optreden, denkt De Jonge. De minister zegt dat er al een wet in de maak is die Nederlandse overledenen en nabestaanden voldoende beschermt. Maar om te voorkomen dat ons land straks doorvoerland wordt van lichaamsdelen naar andere landen die het minder goed hebben geregeld, moet de douane mogelijk strenger optreden, denkt De Jonge. Afgelopen weekend meldde het Erasmus MC al dat de zorginstelling naar aanleiding van de berichten is gestopt met het inkopen van lichaamsdelen in de Verenigde Staten. De knie- en schoudergewrichten kwamen via de Rotterdamse haven en Schiphol ons land binnen.