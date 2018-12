LIVEBLOG: Dordtse Raad praat weer over overlast Leger des Heils

Dordtse raadsleden praten dinsdagavond opnieuw over de uitbreiding van het Leger des Heils op de locatie Kasperspad. Buurtbewoners vrezen nog meer overlast van zwervers, verslaafden, psychiatrische mensen en drugsdealers.

Een actiecomité gooide maandagochtend zakken vol afval leeg voor de deur van het Stadskantoor. Het ging om zwerfvuil, zoals blikjes, plastic en zelfs een matras, dat de buurtbewoners in het weekend van straat haalden.

"Nu zien de burgemeester en de ambtenaren met eigen ogen wat er elke morgen bij ons voor de deur ligt", zei actievoerder Klaas maandag. Burgemeester Wouter Kolff noemde de actie onsmakelijk, maar toonde wel begrip voor de zorgen van de buurtbewoners.

Afgelopen zomer kondigde het Leger des Heils aan dat de dagopvang aan de Dubbeldamseweg in december sluit en dat het voornemens was om die te verplaatsen naar het Kasperspad, waar ook al de nachtopvang van dak- en thuislozen zit.

Kolff stemde namens het college in op 3 september met dat plan. Over de dreiging van meer overlast schreef hij: "Door goede afspraken over het beheer verwachten we dat de leefbaarheid van dit gebied toch stabiel blijft."

Buurtbewoners geloven daar helemaal niets van en ook binnen de gemeenteraad wordt getwijfeld. Drie weken geleden vroegen raadsleden van de commissie Fysiek aan het stadsbestuur om een brief met onder meer antwoord op de vraag hoe de buurt leefbaar blijft.

De brief kwam vorige week. Daarin staat dat er volgende maand cameratoezicht komt op het Vrieseplein en de Kromhout. Ook belooft het Leger des Heils extra beveiliging en extra schoonmaakacties in de buurt. Omwonenden vinden dat onvoldoende en zeggen dinsdagavond massaal de vergadering in het Stadskantoor te zullen bijwonen.

Verslaggever Thijs Blom is er bij en doet live verslag via Twitter...

Klik hier als de livestream niet goed wordt weergegeven.

FEITEN

In 2016 deed een arts onderzoek naar de groep en concludeerde dat 94 procent van deze mensen lijdt aan een psychiatrische stoornis, verstandelijke beperking of combinatie daarvan.

Van de Dordtse dak- en thuislozen is 80% werkloos, tweederde verslaafd en hebben er zes op de tien in de gevangenis gezeten. Het aantal dak- en thuislozen is de afgelopen drie jaar gestegen.