Mega cokevangst in container vol meloenen Cocaïnevondst in lading meloenen (Foto Openbaar Ministerie)

De douane heeft in de Rotterdamse haven 2500 kilo cocaïne ontdekt in een container vol meloenen. De vondst is drie weken geleden gedaan, zo heeft justitie dinsdag bekend gemaakt.

De drugs doken op 16 november op tijdens een controle op een terminal op de Maasvlakte. De lading meloenen kwam uit Brazilië en was vermoedelijk bestemd voor een bedrijf uit Venlo. Op 20 november kwam een chauffeur de container ophalen. De man is direct opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van verdovende middelen.