Koning bezoekt voetbalclinic op Kasteel

Hoog bezoek dinsdag op het Sparta Stadion in Rotterdam. Koning Willem-Alexander bezocht er een clinic voor jeugdspelers van de Rotterdamse club FC Maense. De vorst kwam samen met de Kaapverdische president Jorge Carlos de Almeida Fonseca en de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb.

Aanleiding is het tweedaagse staatsbezoek van Fonseca aan ons land. De visite moet de historische banden met de West-Afrikaanse eilandengroep versterken. Ook worden de economische banden aangehaald.

Op het Kasteel had Fonseca een ontmoeting met de Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam. FC Maense kreeg er een clinic, omdat de club een groot aantal spelers van Kaapverdische afkomst heeft.

De spelertjes hadden les van jeugdtrainers van Sparta Rotterdam en vertegenwoordigers van de KNVB. Ook Sparta-speler Deroy Duarte en voormalig international David Mendes da Silva waren erbij.

De Kaapverdische president bezocht in Rotterdam ook het World Port Center, waar hij onder meer agenten sprak die een Kaapverdiaanse achtergrond hebben.

Voor Willem-Alexander en Máxima is het het vijfde inkomende staatsbezoek sinds de troonswisseling en het eerste uit Afrika. De laatste keer dat een Afrikaans staatshoofd in Nederland op staatsbezoek kwam was in 2008 president John Kufuor van Ghana.