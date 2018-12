Problemen met Rotterdamse plasticvanger The Ocean Cleanup

De 'plasticvanger' van het project The Ocean Cleanup weigert dienst. De 600 meter lange 'slurf' beweegt te langzaam en houdt het plastic uit de oceaan niet vast. Het Rotterdamse bedrijf achter het project verwacht de problemen snel op te lossen.

In september vertrok de plasticvanger vanuit de Baai van San Francisco voor een zeereis van een jaar. Het apparaat moest met zijn 600 meter lange armen kleine plastic deeltjes uit het water halen.

Het team is niet uit het veld geslagen door de pech. Er werd al rekening mee gehouden. "Het is een tijdelijke tegenslag", verwacht woordvoerder Joost Dubois. Het team werkt aan een oplossing.

The Ocean Cleanup is een project van wetenschapper Boyan Slat. Via crowdfunding haalde hij 2 miljoen euro op voor zijn pilotproject waaraan hij en zijn team in de afgelopen jaren in Rotterdam-West hebben gewerkt. Hun 'plasticvanger' moet plasticafval uit de oceaan vissen.

Het plastic dat in de wereldzeeën drijft, vormt een grote bedreiging voor het zeeleven. Vissen en andere zeedieren eten het plastic per ongeluk op, stikken erin of sterven door vergiftiging.